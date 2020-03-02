高雄大學法律服務社向智能障礙者宣導防詐騙觀念。（林瑞益攝）

「你不請客、不借錢，我們就斷交！」一般人覺得匪夷所思，但這近乎恐嚇勒索的言語卻是不少智能障礙者真實遭遇的情況，高雄大學法律服務社日前透過短劇，向心路社福基金會高雄社區生活支持中心的學員傳達正確的交友觀念。

高雄大學法服社社長、法律學系學生曾亞芬表示，社團主要由一群熱心公益的法學院學生組成，長期與心路基金會合作推廣法治教育，彙整並解答心路學員日常生活中經常遇到的法律問題，此次編排竊盜、恐嚇取財、亂打119或110（謊報案件）等3齣淺白易懂短劇。

心路基金會說，智能障礙者也有人際交流需求，期盼結識無話不談、結伴出遊好友，但往往因患得患失而被予取予求，輕則遭「凹」（請客）飲料零食，甚者索取錢財等不合理行徑，若拒絕就遭對方威脅斷絕友誼，只好選擇妥協隱忍。

為了傳達正確的交友觀念，法服社編排短劇，描述友誼不該建立在金錢或物質上，避免被情緒勒索與觸法；同時也提醒學員，即使升溫到情侶關係，也要懂得保護自己例如不拍親（私）密影音，避免一旦分手後，不幸成為脅迫工具。

法服社社長曾亞芬說，為了抓住學員的目光，事前已跟心路基金會的人員討論近期學員遭遇或常犯錯誤事項，編進戲劇，並導入淺白法律常識，儘管反覆排練，相當耗時費力，但本著「實現正義、關懷社會、提昇南台灣法治水準」理念，再累也值得。

(旺報 )