港股開低走高 恒指收盤漲161點 17:252020/03/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股今日開低走高，恒指2日收報26,291點，漲161點；國企指數收報10,485點，漲182點。 個股方面，騰訊收漲0.9％，報389.6港元，成交居首。 成交第二大是阿里巴巴，收漲2.3％，報204.6港元。 申洲收盤漲5.6％，藍籌中表現最好。 受沙中線項目造價超支近122億港元影響，港鐵跌1.8％，為表現最差藍籌。 (工商 ) #開低走高 #收盤 #收報 #收漲 #藍籌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》資金南下撐盤，恆指收漲0.31％ 16:482020/02/27 財經 陸股重挫 科技股淪重災區 04:092020/02/29 全球財經 歐股收盤 持續大跌 05:252020/02/29 財經 歐股昨收盤 血崩止不住 16:242020/02/29 財經 陸股早盤飆漲 深成指午間收漲逾3％ 12:062020/03/02 財經 《日股》看好各國央行救市，日股反彈走高 12:332020/03/02 財經 《日股》看好全球央行齊降息，日經指數收漲0.95％ 16:142020/03/02 財經 《韓股》看好聯準會降息，韓股反彈、韓元勁揚 16:142020/03/02 財經 《港股》看好Fed本月降息，恆指收漲0.62％ 16:482020/03/02 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:232020/03/02 財經 財經熱門新聞 獨家》華航首度鬆口 疫情衝擊宛如「雪崩」 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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