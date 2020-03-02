港股今日開低走高，恒指2日收報26,291點，漲161點；國企指數收報10,485點，漲182點。

個股方面，騰訊收漲0.9％，報389.6港元，成交居首。

成交第二大是阿里巴巴，收漲2.3％，報204.6港元。

申洲收盤漲5.6％，藍籌中表現最好。

受沙中線項目造價超支近122億港元影響，港鐵跌1.8％，為表現最差藍籌。

(工商 )

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