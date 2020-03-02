退撫基金1月虧損52.9億元 17:242020/03/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 退撫基金今（2）日公告，1月投資損失52.9億元，收益率負0.88％，為去（108）年5月出現單月虧損47.21億元之後，再次出現投資損失。 退撫基金公告，1月自行經營部位，自固定收益為5.12億元，收益率0.21％，資本利得方面則呈現31.77億元虧損，收益率負3.18％，至於委託投信代操則是虧損26.25億元，收益率負1.03％，合計共虧損52.9億元，收益率負0.88％。 (工商 ) #虧損 #退撫基金 #收益率 #損失 #出現 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾南山：疫情先出現在大陸 但不一定發源於此 15:222020/02/27 兩岸 疫情蔓延 全球股市連續性走低 18:042020/02/27 財經 全球股市賺最大 挪威主權基金2,000億美元入袋 22:092020/02/28 財經 華盛頓州疑出現社區傳播與院內感染 21:082020/03/01 國際 疫情衝擊太傷！ 勞動基金1月狂賠312億元 11:092020/03/02 財經 勞動基金1月虧損312億元 2月恐將續虧 11:492020/03/02 財經 機票現白菜價 陸民航損失或達千億人幣 13:382020/03/02 財經 美國出現第二起死亡病例 70歲男性病逝 13:382020/03/02 財經 拆除大里橋墩更改水路 魚群暴斃發臭居民怨 15:102020/03/02 社會 A股市場進入穩定期 為逐步配置良機 15:462020/03/02 財經 財經熱門新聞 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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