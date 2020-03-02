退撫基金今（2）日公告，1月投資損失52.9億元，收益率負0.88％，為去（108）年5月出現單月虧損47.21億元之後，再次出現投資損失。

退撫基金公告，1月自行經營部位，自固定收益為5.12億元，收益率0.21％，資本利得方面則呈現31.77億元虧損，收益率負3.18％，至於委託投信代操則是虧損26.25億元，收益率負1.03％，合計共虧損52.9億元，收益率負0.88％。

(工商 )