美股重挫連連，台股跟著大跌，但由於國際美元走弱，主要亞幣紛紛反彈，加上美國聯準會（Fed）降息預期升溫，外資大肆匯入效應，新台幣開盤後逕自衝向30元大關，終場漲幅略為收斂至2.06角、創逾四個半月單日最大升幅，收在30.124元兌1美元的兩周新高，台北外匯經紀公司成交量11.66億美元。

外匯交易員指出，肺炎疫情延燒，美股跌跌不休，台股在主要亞股中偏弱，開盤重摔240點後快速回神至接近平盤，但仍見殺聲隆隆，終場還是大跌121點。反觀新台幣如沖天砲一般，跟著主要亞幣衝衝衝，開盤後一關闖過一關，最高來到30.065元，升幅高達2.65角之譜，且老大（央行）尾盤意外並未擴大調節力道，最後仍勁升逾2角之多。

外匯交易員認為，外資這波匯入，激勵新台幣升勢勁，雖然時值月初，但出口商擔心隨Fed降息機率愈來愈高，新台幣欲弱不易，部份出現恐慌性拋匯，進一步推高新台幣，後續是否進一步挑戰30元大關，就看外資動向及央行的態度而定，不排除轉回震盪幅度加大的格局。

(工商 )