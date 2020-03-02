老爺酒店集團旗下風格設計品牌「老爺行旅」全台四館首度攜手「旅行．行旅｜聯賣專案」，包含「宜蘭傳藝老爺行旅、南港老爺行旅、台中大毅老爺行旅、台南老爺行旅」任選兩館，雙人含早優惠價只要5,499元。即日起至4月30日限定開賣，住宿期間加碼延長至8月底，指定期間再享假日不加價；三月搶先入住台南老爺行旅獨享「高鐵7折優惠」，交通費最高現省800元。

以「Fun、Fusion、Fashion」為核心精神的「The Place老爺行旅」，特別強調與所在地的文化意象深度連結，四館連袂推出的行旅探索之旅，包含落居最具老城底蘊的「台南老爺行旅」，館內擁有近120坪展覽空間，不間斷的多元主題展覽，讓休憩時光更添知性與趣味，五月底前入住享假日不加價，暢遊府城、吃遍巷弄美食不傷荷包。

座落於國立臺灣美術館旁的「台中大毅老爺行旅」，入住期間則享免費腳踏車租賃服務及城中城專屬導覽地圖，五月底前入住平假日同價，輕鬆就能來趟文青知性之旅。駐居科技之都，帶領大家深度領略南港產業科痕的「南港老爺行旅」，住宿即贈主廚特製小食，四月底前再享假日不加價，開啟有別以往的南港休憩之旅。暢遊國立傳統藝術中心園區內的「宜蘭傳藝老爺行旅」，加碼贈送傳藝園區入園門票及習藝體驗券，四月底前亦享假日不加價，近距離感受傳統藝術與童玩嬉遊的藝享之旅。

老爺行旅表示，東西南北任選兩館，於3月至8月任選兩日入住，每人每晚最低只要1,375元。

(工商 )