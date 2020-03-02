世界之大，無奇不有！你知道動物界也藏著身懷絕技的神物嗎？有著「迷你酷斯拉」稱號的大角蜥，帶你見識大角蜥的保命絕技。全身長滿一大堆尖刺的大角蜥，身體各處都是防禦武器， 只要輕輕碰到牠， 你的手可能會立即見血。而這也是角蜥能在眾多大型掠食者的艱困環境中存活了百萬年之久原因，3/3起每週二晚間10點請鎖定動物星球頻道《小動物狠角色》，將帶觀眾領略種種不同凡響的威力。

僅19.7公分，大角蜥卻是個「狠角色」。（動物星球頻道 提供）

大角蜥身上長滿了一大堆尖刺，輕輕摩擦，專家的手立即見血。為了測試拉力，專家使用推拉感測器，把感測器套上牠的其中一支角，體重91公克的大角蜥測出有0.7公斤的拉力，頂撞力竟是體重的七倍，能有如此表現的可能只有大公牛了！大公牛的體重平均大約是900 公斤，預估最大的撞擊力為體重的三倍，為2700公斤；將大角蜥放大成公牛的大小，大角蜥的拉力有 6350 公斤，如此有力的表現，公牛也無法勝出，一撞下去即秒殺對手！

標準消防水帶的水柱噴射距離最遠是4公尺，放大後的角蜥可以將血噴到 110 公尺遠，比足球場的距離還要遙遠，是非常了不起的防衛機制。（動物星球頻道 提供）

大角蜥的舌頭大且厚，獵食速度非常快速，能夠在一天之內吞下好幾百隻螞蟻和白蟻。專家將大角蜥與蟋蟀關在同一個空間，兩者之間的來回距離為12.7公分，僅花了30毫秒，大角蜥就將蟋蟀吃乾抹淨，時速達到驚人的 35 公里，比會讓人致命的響尾蛇所發出的突襲還快上兩倍！

體重91公克的大角蜥測出有0.7公斤的拉力，頂撞力竟是體重的七倍，能有如此表現的可能只有大公牛了！。（動物星球頻道 提供）

當遇到攻擊，大角蜥的自衛方式是限制血液離開頭部，增加血壓及爆破近眼睛的細小血管用，將有毒血液直噴掠食者的臉上。專家們偽裝成兇猛野獸嚇唬角蜥，讓牠逼不得已噴出射程遙遠且氣味濃厚的毒血，最後一滴血跡離角蜥的距離竟然長達1.7公尺，足足是角蜥的9倍身長，完全就是超級強力的消防水帶。若將角蜥放大成消防車的尺寸，標準消防水帶的水柱噴射距離最遠是 45公尺，放大後的角蜥可以將血噴到110公尺遠，比足球場的距離還要遙遠。

眼睛噴血柱近2公尺 完勝消防水帶。（動物星球頻道 提供）

小蝦米如何對抗大鯨魚？天生神力的小蜥蜴完全解析。（影音由動物星球頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)