新台幣兌美元匯價2日表現強勁，收盤強升2.06角、收在30.124元，創近半月以來新高，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，上周歐美股市瘋狂殺戮，台股2日也難逃補跌命運，但從新台幣強升來看，外資正潛伏在台股等待好時機下手。

謝金河表示，很多朋友說，周一台股最少跌300點、有得更說跌500點，他卻認為台股一定開出低盤，但抵抗力增強，可能下跌百點上下，大家都不相信。謝金河分析，台積電ADR已經穏住，台股崩跌機率不大，新台幣又強升，特別有意思。

外資上周大量拋售台股，但若是資金淨滙出，加上台股大跌，新台幣可能重貶，但新台幣走勢卻背道而馳，一方面代表外資賣掉股票的資金並沒有離開台灣，只是伺機等候較低的買點。

至於上周美股大屠殺，全球股市市值蒸發約7兆美元，最大推力來自全球ETF執行對大型股的追殺，促使賣壓加劇。不過，金融市場已然成為大國展現實力的戰場，人行大力放錢，陸股大漲3%，日本央行總裁黑田東彥也說要放錢，南韓壓力更大。

謝金河認為，這時美股若大跌，美國總統川普恐怕輸得一屁股光，可以預見美國聯準會必有降息動作，美國放錢一定不會手軟，今晚美股開盤就可得知端倪。謝金河也分析，台股高殖利率優勢將被率先看見，今年腰桿挺最直的，率先爬起來的個股，未來絕對有看頭。

(中時電子報)