板橋民生公園公廁改建，融入「綠」元素。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真）

新北市板橋區公所為提供民眾優質休憩環境，進行民生公園公廁改善工程，將「綠」元素融入外觀與室內，並增設親子友善與無障礙空間，打造明亮、友善的舒適環境；且為豐富園區運動設施，重新規畫改建2座籃球場及2座網球場供民眾使用，造福愛運動的市民朋友。

板橋區長林耀長表示，民生公園位於板橋精華地段，周邊人口密集，公所斥資600多萬經費進行公廁改善及球場改造，歡迎附近居民到公園享受休閒時光，愛運動的朋友也能多加利用。

(中時 )