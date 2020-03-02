板橋民生公園公廁、球場改造 融入「綠」元素 17:352020/03/02 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋民生公園改建2座籃球場及2座網球場供民眾使用。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋民生公園公廁改建，融入「綠」元素。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真） 新北市板橋區公所為提供民眾優質休憩環境，進行民生公園公廁改善工程，將「綠」元素融入外觀與室內，並增設親子友善與無障礙空間，打造明亮、友善的舒適環境；且為豐富園區運動設施，重新規畫改建2座籃球場及2座網球場供民眾使用，造福愛運動的市民朋友。 板橋區長林耀長表示，民生公園位於板橋精華地段，周邊人口密集，公所斥資600多萬經費進行公廁改善及球場改造，歡迎附近居民到公園享受休閒時光，愛運動的朋友也能多加利用。 (中時 ) #公園 #運動 #公廁 #板橋 #民生 也許您會感興趣 推薦閱讀 板橋大遠百 春櫻美食饗宴登場 04:102020/02/27 產業特刊 南港新亮點 溼地公園啟用 04:102020/02/27 地方新聞 變態男火車站公廁見辣妹 直喊要做愛硬上 09:272020/02/27 社會 確診看護曾赴北車、板橋火車站 指揮中心公布足跡 15:452020/02/27 生活 台北國際村 智慧防災防盜一把罩 01:122020/02/28 地方新聞 獅山親子公園 228連假試營運 04:102020/02/28 地方新聞 春來了 文心森林公園苦楝淡紫花飄香 16:542020/02/28 生活 深夜不平靜！男子板橋聚眾持刀傷人 11:272020/03/01 社會 新北聯醫三重板橋院區 即日起探病、陪病限1人 17:172020/03/01 生活 防疫復工兩不誤 街頭小店大考驗 04:102020/03/02 話題觀察 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 今天變天 氣象局：下波冷至13度逼近冷氣團 - 生活 好市多超猛便當圖鑑曝光 網看呆：願意嫁我嗎？ - 生活 男大生超狂自我隔離38天 親友零傳染過程曝光 - 生活 本周運勢出爐 這2生肖大轉運 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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