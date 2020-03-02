長約掰掰！亞太電信即日起於實體門市推出「減約好生活」專案，約期從30期縮短至18期，且專案價格不變，最高可省超過萬元的月租費。以iPhone 11 64GB 為例，月租996元，綁約30期，專案價15,300元，現搭配月租999元，只要綁約18期，合約期間可省下11,898元。

亞太電信表示，市場上多數高單價商品，主要綁定高資費，讓消費者擁有優惠的購機價，但多數得搭配30-36個月長約，換機變得不自由。本次推出「減約好生活」專案，不僅商品種類多元，消費者擁有更多選擇，約期縮短至18個月且專案價不變，讓民眾享有優惠之餘，還能擁有更多自由選擇權。

凡新申辦或攜碼用戶，申辦「減約好生活」專案，月付555元起，綁約18期，享不限速上網吃到飽，網外／市話200分鐘通話外，iPhone 11、Andorid系列手機、及空氣清淨機、吸塵器、液晶顯示器等超夯家電專案價都只要0元起。

本次活動嚴選多款熱門家電，如韓國「國民弟弟」朴寶劍代言、有效抑制人類冠狀病毒 (類似SARS和MERS)Winix ZERO＋空氣清淨機；素有「家電界LV」等級之稱的dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器、dyson V6 mattress 無線除塵蹣機等萬元家電，月付999元綁約18期只要0元就可輕鬆帶走。realme 5、vivo Y12、OPPO、Samsung大電量、多鏡頭高CP值中階手機，月付555元起，只要綁約18期，即可0元帶走。

受疫情影響，民眾減少出門次數，據亞太電信調查顯示，居家娛樂和健康類家電銷量較上一季成長2-3成，其中智慧聯網顯示器、空氣清淨機、及除濕機最受青睞，為熱銷家電前三名。

(中時 )