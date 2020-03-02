新冠肺炎肆虐，北市率全國之先推出防疫旅館，副市長黃珊珊表示，防疫旅館是北市府基於中央政府要求而去找的，但防疫旅館不是被市府徵用的對象，是否公布地點必須尊重旅館業者的意願，另外市府也在盤整，有些快完工、未對外招租的公宅，可保留下來提供給醫護人員當防疫所，或當作集中檢疫所。

黃珊珊表示，中央2月底要求每個縣市政府提出居家隔離、居家檢疫者的關懷服務中心計畫，要地方政府提供至少1處的安置場所，北市防疫旅館是基於中央的要求而去找，因為很多國際觀光客「人球」都在北市，市府到處爭取旅館收留，然後有很多旅館提供防疫協助。

市長柯文哲曾屢次要求中央公布檢疫地點，防疫旅館為何不公開？黃珊珊說，旅館業者認為接到這些旅客，倒還知道怎麼防護，而市府是擔任媒合、提供輔導SOP的角色，目前還沒花過1毛錢，錢由旅客自負，這是個別的商業行為，不適合徵用，是否公布要尊重旅宿業者意願，當然市府也還在盤整可用空間，若有大規模需求，會請示中央可以徵用外部單位或北市府自己的單位，以及未對外招租的公宅，都列入考慮。

對於發生院內感染，新北市有規畫社宅當醫療人員的防疫所，黃珊珊說，柯文哲1月20幾日、過年初時就交代過，北市也都一直在找，並盤整各單位，大概還有些空間，但一定要設備完善、接好衛工管、動線以及與鄰居的鄰避，有些公宅達到完工會保留下來給醫護人員當防疫所或集中檢疫所，真正有需求即可立刻上線。

長庚體系醫院宣布，陸、香、澳、韓、日、泰、新、伊、義等9國旅遊史民眾，應暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求的醫療檢查。黃珊珊說，長庚是私人醫院，但台北市立聯合醫院是公家醫院，依醫師法規定不能拒絕病人，除非中央有規定，否則聯醫不跟進。

(中時 )