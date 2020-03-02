美律(2439)今日舉辦法人說明會，受到新型冠狀病毒衝擊，總裁黃朝豐坦言，第一季每個產品線都是下滑，單季營收一定會「下滑很多」，缺工、缺料以及客戶消費端的緊縮都是問題。

展望第一季，受到新型冠狀病毒影響，黃朝豐直言，市場充滿挑戰，短期會受到缺工和缺料的影響，短期營收會比預期下滑的幅度更大，產業能見度變得很差，包括在供給面和需求面都有挑戰，供給面上，必須設法儘快解決缺工、缺料的問題，且客戶的需求面在疫情發酵下也會受到衝擊影響，新產品開發案會有影響，以產品別來看，目前生產耳機產品的返工率有65%，電池、麥克風、揚聲器約60~90%，預計第一季Headset頭戴裝置的營收會下滑許多，幅度很難給明確數字，主要就是缺工和缺料，加上手上看到的訂單也無法完全出貨，生產排程每天都有變化。

至於首季揚聲器出貨，黃朝豐表示，主要的蘇州美特大年初一就有開工，初二到初四中間因為疫情休息，但在初五就復工，維持約50%的員工，只是他直言，工人上線沒用，重要的還是材料問題，所以首季揚聲器營收也會下滑非常多，主要客戶為北美(蘋果)和大陸，整體來說，第一季狀況差很多，每個產品線都是下滑，單季營收一定會「下滑很多」，毛利率也因為營收規模下降，毛利率一定會比上個季度下滑。

談到TWS(無線藍芽耳機)，黃朝豐表示，美律去年TWS有3個客戶，今年會再增加2~3個，全年約6個客戶，TWS是未來的趨勢，打進手機品牌是目標，不過現階段仍沒有好消息，當然，傳統耳機也一定會有新案子，每年都有10~20個。

美律針對貿易戰將部份產能轉到泰國新廠，目前產能僅個位數占比，預計2年內要拚到占比產能20%，但因為泰國主要的產能或是原料還是來是來自大陸，所以泰國還是會受到現階段疫情影響。

(時報資訊)