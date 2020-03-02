《國際社會》南韓新冠肺炎確診再新增123例，累計達4335人 16:482020/03/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周一下午公布，新型冠狀病毒感染確診病例再新增123人，單日共新增599例，累計確診病例達4,335例。為了避免疫情持續快速擴散，南韓政府宣布全國所有中小學及幼稚園新學期的開學日再延至3月23日。 (時報資訊) #12 #累計 #確診病例 #新增 #國際社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》美出現首例感染源不明確診病例，美股期貨走跌 09:092020/02/27 財經 摩納哥淪陷 出現第一起新冠肺炎確診病例 14:392020/02/29 國際 不只關注新冠肺炎 屏東出現今年首例境外登革熱確診病例 23:292020/02/29 生活 大陸武漢監獄 1天內新增233人確診病例 23:512020/03/01 兩岸 新增病例為零後 陸迎關鍵28天 04:102020/03/02 焦點新聞 陸病例治癒率升 出院逾5成 04:102020/03/02 生活新聞 陸新增確診病例202例 1月22日以來新低 10:492020/03/02 兩岸 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增476例，累計達4212人 10:512020/03/02 財經 陸國家衛健委：1日新增確診202例、累計80026例 11:002020/03/02 兩岸 《國際社會》新冠肺炎疫情蔓延，澳洲證實首例社區感染 15:572020/03/02 財經 財經熱門新聞 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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