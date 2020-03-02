韓國疾病管理本部周一下午公布，新型冠狀病毒感染確診病例再新增123人，單日共新增599例，累計確診病例達4,335例。為了避免疫情持續快速擴散，南韓政府宣布全國所有中小學及幼稚園新學期的開學日再延至3月23日。

(時報資訊)