中國新冠肺炎新增確診病例數大幅減少，以及上周五聯準會（Fed）主席鮑爾意外發布聲明表示，有鑑於新型冠狀病毒疫情對美國經濟造成的風險，聯準會已準備好「動用工具與適當採取行動，以支持經濟」，使美國本月降息的預期升高，周一香港恆生指數收漲0.62%，為26291.68點。國企股(H股)收漲1.77%，為10485.17點。建材水泥股、華為概念股、石油股與大陸地產股走強。

(時報資訊)