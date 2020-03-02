在岸人民幣升值318基點 17:252020/03/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元3月2日收盤報6.9578，較上一交易日升值318個基點。 此外，人民幣兌美元中間價今日報6.9811，較上日（2月28日）報7.0066，升值255個基點或0.36％，創2月17日以來新高。 (工商 ) #基點 #在岸人民幣 #升值 #兌美元 #日收盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情扯後腿 費半指數陷修正 04:102020/02/27 全球財經 憂心疫情重創全球經濟 美公債殖利率持續探底 23:002020/02/27 財經 新冠肺炎疫情延燒 歐元逆勢上漲 22:582020/02/28 財經 無懼肺炎肆虐 歐元逆勢竄紅 04:092020/02/29 全球財經 收復7關口 人民幣朝升值方向修正 04:102020/03/02 焦點新聞 人民幣中間價升值255基點 兩周來新高 10:232020/03/02 財經 外資逢低進場？ 新台幣早盤勁揚2角、亞幣最強勢 10:202020/03/02 財經 《匯市》台幣強升逾2角，台銀：宜分批低接美元 11:592020/03/02 財經 《國際金融》高盛：Fed最晚於3月會議降息2碼 15:062020/03/02 財經 Fed老大釋警訊外資變臉 川普獅子大開口將成真？ 15:482020/03/02 財經 財經熱門新聞 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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