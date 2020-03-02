在岸人民幣兌美元3月2日收盤報6.9578，較上一交易日升值318個基點。

此外，人民幣兌美元中間價今日報6.9811，較上日（2月28日）報7.0066，升值255個基點或0.36％，創2月17日以來新高。

(工商 )

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