美國各地日前慘遭暴風雪肆虐，共有17個州發布暴雪警報，高速公路的部分路段也因此關閉，目前風暴逐漸向東部移動，位在紐約州伊利湖（Lake Erie）畔的房屋，甚至直接被凍成「冰雕屋」，看起來彷彿《冰雪奇緣》（Frozen）的場景，不過居民也擔憂，當冰開始融化後會破壞房屋結構，還可能發生坍塌。

伊利湖畔的房屋全被凍成冰雕。（圖／達志／美聯社）

根據《CNN》報導，住在伊利湖沿岸的居民米斯（Ed Mis）表示，過去迎來暴風雪時，房屋也曾出現過相同的景象，但這次是最為嚴重的一次，且房子是在一夜之間就被冰凍成這樣，「它看起來很假，很不真實，而且屋子裡面一片漆黑，其實有點可怕」，米斯家後院的積雪甚至積達幾公尺深。

居民擔心屋頂上的雞選可能有坍塌的危險。（圖／達志／美聯社）

雖然被冰凍的房屋看起來有些許浪漫，但米斯也相當擔心，房屋的結構會受到波壞，冰塊的重量全部堆積在屋頂上，目前冰已逐漸在融化，可能有坍塌的風險，米斯希望州政府可以盡快協助社區恢復，「這景象是很美，但我一點也不想再經歷一次」。

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(中時電子報)