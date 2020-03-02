5G首波競標結果日前出爐，遠傳電信展現「發展5G當仁不讓」的氣魄，今日宣布5G基地台選商結果由愛立信取得，將採購千餘3.5GHz頻段基站台，配合早已展開的5G核心和傳輸網路的佈建，目標今年暑假開台，再次讓大眾看見遠傳發展5G的決心。

遠傳電信董事長徐旭東表示，「遠傳自2016年開始就率先成立全台第一個5G實驗室，5G進程一路領先，共創下9項5G第一的亮眼成績，每一次的挑戰與嘗試，都扎扎實實累積5G真功夫。」

徐旭東表示，這次遠傳在5G競標中取得夢幻旗艦頻譜與堪稱魚身極品的魚肚當（魚前腹Otoro）絕佳位置，再加上已有的4G頻譜資源，讓遠傳用戶平均所分配到的頻寬資源為數一數二。徐旭東說，「遠傳只做最好的5G，讓每位遠傳用戶都能體驗到最好的5G服務，就是遠傳的承諾！」

遠傳電信總經理井琪也表示，「我們遠傳是務實的電信業者，不會說大話，用小錢。頻寬資源本就是商務應用的重中之重，從國際電信商的5G營運模式中也可確認，連續的80MHz 至100MHz才能提供用戶最佳的5G應用與佈局，和兼具深度與廣度的5G商務發展。

由此次競標的結果來看，過去外界慣用的『電信三雄』稱謂，可能也將會走入歷史，畢竟取得80MHz以上的業者只有兩家。回顧此次競標，遠傳在競標期間不畏憂讒，為提供用戶優質的5G體驗堅持到底，最後如願取得3.5GHz頻段80MHz的頻寬及魚肚當（魚前腹Otoro）的絕佳位置，正是兼具理想與務實的競標成果！」

遠傳現行4G行動網路以愛立信獨家設備全島建設，網路品質一直名列前茅。5G初期需結合4G以非獨立組網方式進行網路建設，如何快速建設、無縫銜接且兼顧前瞻與穩定，將為5G網路成敗之關鍵。根據Umlaut國際顧問公司評估各國已推出5G網路的國際和電信業者；前十名勝出的電信公司有9家採用愛立信設備，甚至前四名與第八名是獨家採用愛立信設備。遠傳盤踞極佳4G與 5G之頻譜位置和組合，亦將以愛立信設備為主，以期於5G競賽中脫穎而出。

(中時 )