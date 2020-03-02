108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽今天繼續在台北體育館4樓激戰，台北市立大學在4位球員得分達雙位數多點開花下，91比60大勝台灣大學，笑納2連勝。

北市大教頭錢薇娟笑說球隊運氣不錯，複賽賽前設定前兩場一定要贏球，也順利擊敗台灣師大和台大，接下來還有3場比賽，球隊預賽對佛光大學沒打好，世新大學整體戰力出色，文化也絕對不是好惹的對手，因此後三場仍須步步為營，「有贏也算我們賺到。」

UBA公開女一級首度多了複賽階段給女籃球員更多舞台，不過連打5天的強硬賽程，錢薇娟替球員叫屈，「HBL 8強跟UBA公開男一級雖然是打7場比賽，不過中間有1天休兵日喘息，UBA女籃複賽卻是連五拉五，真的太累了！」

北市大梁孟勤（右）一路苦練，今天在UBA繳出佳作。（大專體總提供／陳筱霖台北傳真）

北市大吳采庭、侯子映和史靜茹各進帳15分，史靜茹並抓下11記籃板，梁孟勤也有14分表現，來自高雄的梁孟勤，就讀小港高中時就是女籃校隊一元，不過球隊只是高中乙級隊伍，因此進入大學後梁孟勤才開始接觸比較正統的訓練，錢薇娟笑說：「起初夢秦連一些術語都還不太懂，這4年一直練她，終於收到成果，也證明我們北市大球員真的是苦煉出來的！」

延畢一年的梁孟勤補充，自己本來沒有要繼續打這一季UBA，不過因為有科目被當必須延畢，加上去年為高雄備戰全運會維持練球，到了球場錢薇娟驚覺她還沒畢業，強烈要求她再打一年，梁孟勤回應：「大一剛進來時要吸收的東西太多，錢姊為了我好也很心急，當時真的難過到想哭，還好挺過來了，開始有甘的感覺，至於未來會不會繼續打上去就隨緣吧！」

(中時 )