嘉義市衛生局志工連日趕工做平安皂文宣贈品。（廖素慧攝）

澳洲醫學研究，人平均2.6分鐘摸1次臉，嘉義市城隍廟、地藏庵送「平安皂」給民眾防疫用，衛生局志工大隊連日趕工在平安皂裝訂防疫措施文宣，完成10萬3950塊香皂贈品，即起全市94個據點買口罩送平安皂，全嘉勤洗手防疫。

市府引用大林慈濟醫院胸腔內科陳信均醫師的演講指出，根據澳洲新南威爾斯大學2016年研究發現，人1小時內會摸自己的臉23次，所以「勤洗手、管好小手」是預防病毒的基本功。

嘉義市衛生局長張耀懋說，該局提供健保藥局及東、西區衛生所共94個賣口罩據點，即日起民眾買口罩時會送1塊小香皂與宣導單張，小香皂是嘉義城隍廟、九華山地藏庵加持的平安皂，請大家勤洗手。

食品藥物管理科長張育彰說，40多位食安志工從2月17日起加工，把防疫文宣單張摺疊、附裝在平安皂，至今共完成10萬3950塊平安皂贈品，志工們都是退休人員，均齡約60多歲，每一份平安皂都有愛心及關心，手工趕出來希望送給大家平安。

60多歲志工劉菊影提袋子搭公車要到衛生局，公車司機知道她要趕做平安皂文宣贈品，二話不說，原本公車停靠站在市議會前面，臨時加停衛生局門口，劉菊影很感動笑說，她是搭「專車」來做志工，連同司機的心意一起做。

(中時 )