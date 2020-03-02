南投縣政府3年年，將草屯鎮九九峰「藝之森」生態藝術館，委託毗鄰的毓繡美術館營運，並規畫為「思空間」傳承美學；今年3月起回歸縣府管理，觀光處長王源鍾表示，館舍將納入九九峰整體規畫，目前尚未設定用途。

毓繡美術館代營運期間，思空間以藝術分享與推廣為使命，1樓規畫為藝術資訊中心、藝文展演場地，每年舉辦藝文展覽及講座課程；2樓則是美學圖書館，提供2000冊藝術類書籍，讓民眾享受在森林中閱讀的氛圍。

藝之森生態藝術館回歸南投縣政府，已經完成場地點交程序，熱愛藝文的民眾別撲空！毓繡美術館董事長葉毓繡表示，感謝3年來曾到「思空間」參與藝文活動和閱讀的朋友，一起在九九峰生態藝術園區體驗自然與藝術之美；雖然無法繼續營運該空間，但毓繡美術館提供

藝術推廣和分享藝術書籍的運作仍在進行中，將透過毓繡美術館本體的空間調整，持續提升美學教育推廣的理念。

(中時 )