新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，台灣當局為有效防疫，2 月 6 日起正式實施口罩實名購買制度。為了便利民眾確認可購買地點的口罩存量，政務委員唐鳳聯合民間工程師所共同開發的「口罩供需資訊平台」，還被日本網友投以羨慕眼光。而近日因為有新冠肺炎確診患者的足跡被公布，為了協助網友確認自己是否有跟確診者曾經接觸過的經歷，又有工程師發威，建立了地圖歷史軌跡對比工具，憂心的你不妨透過簡單的步驟來進行確認。

為了有效防範新冠肺炎的傳播，台灣以及南韓先前都公布過部分特定對象或者確診案例的地圖移動軌跡。在台灣，曾經公布的地圖歷史軌跡包含：1 月 31 日鑽石公主號旅客下船後曾前往的景點(還曾透過細胞簡訊發送系統，向台北市、新北市居民發送提醒)、台灣確診第 32 例的外勞之移動軌跡。而為了便利民眾確認是否曾經與這些特定人士在同一時間前往過一樣的地點，有工程師開發了「武漢肺炎歷史軌跡比對」網站，協助民眾進行比對。

在「武漢肺炎歷史軌跡比對」網站比對定位資訊的步驟：

第一步：點選網頁中「Google Maps 時間軸」連結

若你有在 Google Maps 地圖上看見紅點，便可確認自己之前就已開啟 Google Maps 定位記錄功能。若是如此，則可透過接下來的步驟進行定位紀錄比對(點選網頁中「第二步」連結)。

第二步：選擇要對比的歷史定位紀錄區間

在此步驟中，可選今天、最近 3 天、最近 7 天、最近 14 天、最近 31 天為區間，來下載 Google Maps 定位紀錄的資料。確認區間選項後，點選「下載」按鈕，將檔案下載到電腦中(必須要在瀏覽器中，啟用允許「彈跳視窗」的功能，方可下載。之後可點選「第三步」的連結前往下一頁)。

第三步：點選「選擇檔案」來上傳剛剛下載的定位紀錄，再按下「開始比對」等候一點運算時間即可獲知結果。

開發此工具的開發者特別指出，以上定位資料對比的操作都是在本地(local電腦進行處理)，並未將定位紀錄上傳到任何網路伺服器來蒐集資料。有疑慮的使用者可以進一步透過「武漢肺炎接觸史小工具專案的 Github 開放原始碼」來進一步了解。

需要留意的是比對紀錄僅供參考，若沒有與這些確診或是疑似案例在同一時間於同一地點出現，並不代表就不會感染新冠肺炎。仍需要勤洗手，在必要時(人多密集區域等)配戴口罩，作好個人防疫。

(中時電子報)