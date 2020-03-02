新冠肺炎疫情持續延燒，近日香港傳出有犬隻遭檢測出新冠病毒「弱陽性」，引發不少飼主恐慌，防檢局今天召開「因應新冠肺炎疫情犬貓檢驗及照護方式研商會議」，會中研擬出「新冠肺炎確診個案飼養之共居犬貓檢驗原則」，如果確診個案的犬貓有發燒或呼吸道症狀，應聯繫平時就診獸醫師以視訊等方式協助，必要的時候檢體送家畜衛生試驗所檢驗。

防檢局副局長徐榮彬表示，近日香港有隻狗遭檢出新冠病毒弱陽性，造成毛小孩的家長緊張與擔憂，但依世界衛生組織、世界動物衛生組織及世界小動物獸醫師等資料，目前皆無犬貓可感染的證據。

徐榮彬說，若是確診個案的家中飼養的共居犬貓處置方式若無異狀，配合其他家人隔離觀察即可；若犬貓有不適現象，可聯繫平時就診獸醫，以視訊或通訊軟體等方式先行瞭解與協助，不要自己移動動物就醫。

徐榮彬指出，新冠肺炎確診個案若有飼養犬貓，若有其他家人可照顧則應避免親密接觸，接觸犬貓前應以肥皂及清水洗手；若無其他人可協助照顧，可請其他親友協助到府照護，若無他人可協助，可聯繫所在地動物防疫機關協助。

徐榮彬強調，至於如果犬貓遭檢出新冠病毒陽性，也不代表確定感染，應由所在地動物防疫機關揩指示必要的醫療處置等。

台灣大學獸醫學院教授劉振軒說，SARS從2003年至今已有17年之久，「SARS在自然的情況不會感染犬貓」，SARS與COVID-19有相同的受體，以這樣來看推測犬貓感染的機率很低。

防檢局局長杜文珍說，全世界仍沒有案例犬貓有被感染的案例，民眾應以愛護家人的心來愛護犬貓，如果有疑問與獸醫師聯繫。

(中時 )