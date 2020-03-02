六都地政局公布2月建物買賣移轉棟數，六都合計1.8萬棟，2月工作天數較多，月增16.4%、年增52.8%，累計前二月3.35萬棟、年增6.2%，主要反應農曆春節前房市買氣維持穩健回溫擴量的態勢，新冠肺炎疫情對房市衝擊需至3月買賣移轉棟數會更明顯。

由於今年春節假期在1月，造成2月工作天數大增，若以六都前二月買賣移轉棟數來看，台南、高雄因2018年縣市長大選後帶動南部房市一片榮景、墊高基期，台南、高雄今年均衰退，高雄衰退約一成最多，不過南高以外四都則多有成長，以桃園年增23.8%、台北市14.6%較明顯。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，前二個月買賣移轉棟數主要反應去年12月及今年1月的市場狀況，今年初雖有總統大選，不過政局因素對房市影響不大，新冠疫情也尚未擴散，仍是維持自住回流、穩健回溫的格局，至3月的移轉棟數可反應2月的市場交易狀況，才較能看出疫情與股災對於市場是否造成直接衝擊。

不過，今年初全台各地的房市熱度，與去年初的「北溫南熱」截然不同，永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，今年北部因屋主價格鬆動，成交量有較明顯回升，而南部房市則因去年縣市長選後榮景，基期較高，議題淡化、供需回歸基本面後，今年交易量較去年為低。

六都前二月房市表現則以桃園最為強勁，包括龜山、中壢、龜山等區都有明顯成長，台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，桃園房價為北台灣最低，加上航空計畫、亞洲矽谷計畫、捷運路網等公共建設動工，又進入交屋高峰期，桃園主要行政區交易量多有明顯成長。

房仲業者普遍認為，雖然台灣防疫措施與意識，目前新冠肺炎疫情尚未出現大規模感染，民眾不致過於恐慌，近期各大房仲門市業績來未有明顯衰退。不過全球疫情仍持續增溫，對全球經濟所造成相當衝擊，未來房市變數仍大，首季市場交易仍有極大挑戰。

(工商 )