永信建設擬發1.8元現金股息 17:192020/03/02 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永信建設（5508）去年每股盈餘2.0元，2日召開董事會決議，將配發現金股息1.80元。 永信建設因2019年可售新成屋減少，導致2019年營收也下滑到23.38億元，年減26.59％，全年獲利4.35億元，每股盈餘約2.00元，年減37.11％。 永信2日發佈重訊指出，永信建設2日召開董事會，通過2019年財報，並決議配發現金股息1.80元。 (工商 ) #永信建設 #召開 #配發現金 #股息 #擬發 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLCC雙雄競募資 華新科擬發債48億 04:102020/02/27 財經要聞 優質台股龍頭基金 資產核心 04:102020/02/27 投資理財 影》大甲媽祖遶境延期 顏清標：媽祖是慈悲的、一切以防疫為重 10:402020/02/27 政治 《資訊服務》獲利、股息雙優，敦陽科、零壹續神勇 12:162020/02/27 財經 華新科 連兩年賺逾一股本 04:102020/02/29 產業特刊 台塑四寶 擬發950億股息 04:102020/03/02 財經要聞 元大投信 主、被動基金獎不停 04:102020/03/02 產業特刊 《業績-百貨》統一超去年每股盈餘10.14元，擬配息9元 09:092020/03/02 財經 《基金》台股殖息率佳，高股息基金聰明存股 10:352020/03/02 財經 衛廚浴設備廠凱撒衛去年衰退 將年配發現金股利1.7元 12:512020/03/02 財經 財經熱門新聞 獨家》華航首度鬆口 疫情衝擊宛如「雪崩」 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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