永信建設（5508）去年每股盈餘2.0元，2日召開董事會決議，將配發現金股息1.80元。

永信建設因2019年可售新成屋減少，導致2019年營收也下滑到23.38億元，年減26.59％，全年獲利4.35億元，每股盈餘約2.00元，年減37.11％。

永信2日發佈重訊指出，永信建設2日召開董事會，通過2019年財報，並決議配發現金股息1.80元。

(工商 )