倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日開低震盪再探底，終場下跌121.71點，跌幅1.08％，收在11,170.46點，櫃買指數表現則相對強勢，終場小跌0.52點，跌幅0.37％，以141.44點作收。

三大法人方面，外資續賣192.84億元，投信轉買2億元，自營商轉買11.65億元，惟外資於台指期貨市場上持續減碼1,569口多單，累計淨多單部位為19,009口，心態呈現相對謹慎保守。

任何傳染病終究有退卻的一天，況且種種跡象顯示，當新冠肺炎疫情逐步獲得控制後，不僅第二季整體經濟可望出現「V」型翻轉快速彈升，連帶全球股市也有望出現「報復性」的反彈。

此外，就量價結構的角度，市場下殺拉回的過程中，初期伴隨恐慌性賣壓的出籠，成交量順勢放大，惟量增收止跌紅K棒後，代表低檔接手意願轉強，一旦量縮價穩，則絕地大反攻的行情將可展開，現階段台股轉強點就看11,445點，確認點看11,497點。

依ABC等幅測量計算，第一波從12,197點回檔至11,138點為止，共計下跌1,059點，而本波自11,854點再度回檔，滿足點則落於10,795點，配合年線強力支撐，加上第二季整體經濟可望否極泰來，預期「黃金右腳」將落於10,795～11,000點間。

個股方面，本周納入投資組合的倉和，擁營運轉機題材，維持多頭趨勢，股價2日亮燈漲停鎖死，再創歷史新高，在公司派及法人心態偏多不變前，後市大漲的機會仍可期待。

此外，毛寶、康那香、熱映及高端疫苗等防疫概念股受惠武漢疫情延燒，股價紛紛飆漲，現階段並不建議過度追高，反觀矽晶圓廠環球晶、合晶、中美晶、嘉晶、記憶體業者威剛、十銓、群聯、石英元件廠晶技及影像感測IC業者原相等缺貨漲價題材股，前景持續看俏且基期相對偏低，逢低值得留意。

至於散熱模組廠泰碩、雙鴻、銅箔基板廠聯茂、台光電、IC載板業者欣興、南電、蘋概股大立光、台郡及晶圓代工龍頭台積電等指標股，能否接續轉強亦是市場觀察重點，若電子股能夠止穩，也代表盤勢反攻號角即將吹響。

(工商 )