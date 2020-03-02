華冠投顧分析師吳官隆表示，2日台股上市大跌、上櫃小跌，但陸股卻大漲，台股行情不佳，短時間內指數須盡快表態上攻，另跌深股進場時機浮現，若見轉強則宜繼續加碼布局。

他指出，美股上周連續大殺盤，美股28日續挫，但留有長下影線，道瓊指數下跌357點、收在25,409點，費半指數卻大漲2.21％。2日亞股之中，台股呈現下跌，陸股反倒展現強度，早盤走揚止住跌勢，午盤後還繼續漲，下午盤的上證指數大漲3％，開低走高格局，行情利於多頭。

陸方採取寬鬆貨幣政策，市場期待能夠降準，加上祭出新的證券政策，激勵陸股2日大漲，短線上證關鍵在3,019點附近，若能夠順利站上，中線盤勢將轉強，建議續抱陸股，來回操作賺取價差。

台股2日終場下跌121點、收在11,170點，成交量是1,996億元，留有量縮十字棒，盤面權值股多呈現下跌走勢，蘋概三王收在相對低點，弱勢的被動元件廠試圖止穩，上櫃也是收量縮十字棒，其中矽晶圓族群有轉強跡象。

個股方面，本周納入投資組合的宏達電，2日漲1.4元、收36.4元，60日線支撐位於36.2元，KD指標在63附近有機會上鉤。本周一上漲縮量，終場收中長紅，周二量能須增溫才會更穩妥。

(工商 )