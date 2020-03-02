為了防治新冠肺炎，科技部扮演重要幕僚角色，針對5大面向成立Line群組，聯繫各研究單位進行抗體產製、篩選小分子藥物等工作，不僅要儘速合成新冠肺炎用藥「瑞德西韋」，更要布局檢測、製藥等專利權，達到總統蔡英文提出「超前部署」的目標。

近日衛福部長兼中央疫情指揮中心指揮官陳時中，以冷靜、圓融的態度，天天開記者會，成為最紅的政務官。其他各部會也積極推動各領域防疫，例如科技部，就是由牙醫出身的政次謝達斌，和中研院長廖俊智，一起負責橫向聯繫各研究單位，推動許多防疫幕僚工作。

謝達斌表示，目前科技部與中研院針對5大面向，成立Line群組，由專家們在群組上提出討論意見，他和廖俊智都有在群組裡，即時掌握抗原產製、抗體產製、小分子藥物篩選、動物模型和疫苗、法律和社會經濟影響等5大領域的研究進度。

第一個群組是抗原產製，謝達斌指出，冠狀病毒的膜蛋白會影響疫苗的有效性，因此由用同步輻射和冷凍電子顯微鏡來了解新冠病毒的結構。第二個群組是抗體產製，從病人身上或實驗室合成，讓每一個可能的解方都去做試驗，找出最有可能性的方案來給予加碼。

第三則是要進行小分子藥物篩選，日前中研院和國衛院的團隊各自努力，兩邊都在新冠肺炎用藥「瑞德西韋」上有重要突破。謝達斌表示，過去兩個禮拜大家都幾乎沒睡覺，希望在短時間內合成新藥，廖俊智特別向研究團隊交代：「科研不怕重疊，只怕沒在短時間內找出來。」

在完成「瑞德西韋」公克級合成後，下一個目標就是交由衛福部去和原廠談判，授權台灣進行製造，未來進展可以更快速。

科技部與各單位的第四個群組是動物模型和疫苗，透過國防大學、國研院等平台，進行動物試驗，謝達斌表示：「疫苗和動物分不開，動物身上有效果的項目才會來人體試驗。」

要做到超前部署，第五個群組就是要法律智慧財產和社會經濟評估，例如創傷症候群、確診案例資訊公告、醫療倫理、檢測與藥物智慧財產等。

在5大防疫科研工作進行的同時，科技部也思考彌補不足，將再成立一、兩個群組，例如建立快篩平台群組，但這需要抗體、抗原，本周將把這部分補起來，另外還要成立政策收集群組，由科政中心去收集全世界防疫的做法和情資，並分析新冠肺炎的檢測專利，這都需要多個單位一起合作才行。

(工商 )