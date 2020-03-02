大陸新冠肺炎疫情攀升，重創習近平領導的政權，習近平已批准下令，陸海空等全軍共4000多名醫護，分三批支援武漢。包括大陸國產大型軍用運輸飛機運-20，也首次加入非戰爭軍事行動。

大陸國務院新聞辦公室「軍隊支援地方抗擊新冠肺炎疫情」的發布會，2日召開，大陸中央軍委後勤保障部衛生局局長陳景元、國防部新聞局局長吳謙等軍方代表首次穿上迷彩服，出席與疫情有關的發布會。

根據大陸中央軍委後勤保障部運輸投送局副局長張天翔指出，這次軍隊支援湖北的醫療力量進駐，採取了航空、鐵路、公路投送三種方式實施。包括除夕夜、2月2日，分兩批運送450名、800名軍隊醫療人員和物資到武漢。

運-20運輸機也加入抗新冠肺炎疫情陣容。（圖／央視軍事）

張天翔表示，在第三批2600多名醫護人員中，空軍分為2月13日、17日兩批，出動運-20、伊爾-76、運-93型12架運輸機，飛行19架次，將1600多人以空運方式投送至武漢。其中，運-20運輸機出動10架次，這也是這款國產大型軍用運輸機，自2013年首飛，首次參與非戰爭軍事行動。

他進一步說明，這些醫療隊員的背景，來自感染科、呼吸科、重症醫學等領域，而且很多隊員曾參與過小湯山醫院對抗「SARS」，援助過獅子山、賴比瑞亞打擊伊波拉疫情等任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

大陸軍方代表首次穿上迷彩服，出席與疫情有關的發布會，展現抗疫情決心。（圖／新華網）

另外，中中央軍委綜合計畫局副局長趙海飛表示，2月13日，陸軍、海軍、空軍、火箭軍戰略支援部隊、聯勤保障部隊和武警部隊所屬醫療機構，再次陸續增援2600多名醫務人員，參照火神山醫院模式，負責武漢兩所醫院的病患救治工作。

至於外界質疑新冠肺炎是否重創大陸國防軍力，大陸國防部發言人吳謙強調，疫情防控期間，全軍部隊堅持抗疫不誤戰鬥力，防控不鬆戰備弦，始終保持了正規訓練生活秩序和良好戰備狀態，真正做到疫情防控和練兵備戰「兩手抓、兩不誤」。

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(中時電子報)