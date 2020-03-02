竹北高中開跨校選修的美味實驗室課程，學生們都覺得很新鮮。（羅浚濱攝）

國立竹北高中、縣立湖口高中及六家高中3所學校，因應108新課綱上路，推動全國首例的國立縣立高中跨校選課─「風城竹課匯」，訂每週一下午為「溪北共學日」，下學期課程2日開課，23名跨校選修的學生多說，覺得很新鮮，可以聯誼交朋友，交流學習經驗。

竹北高中校長陳瑞榮指出，108新課綱規定學生要有6個學分的選修課程，校方開設20科課程，上學期與縣立湖口高中試行跨校選課，提供4科選修，下學期加入六家高中，選修課程增為8科，相信對學生以後升大學的學習歷程檔案有很大幫助。

竹北高中下學期開設法語、德語、美味實驗室、阿卡貝拉X歌喉讚、生活中的英語、多元化學、餐桌上的對話、文學與社會參與8科，提供有跨校選課需求的學生選擇。

湖口高中學生徐安麒說，她對語文有興趣，上學期選修法語，這次選修德語，跨校選修讓她有機會多元探索外語。

六家高中周宥樺說，上學期她選修藝術「折」學，接觸了解紙藝，這次選修美味實驗室，希望能充實更多料理廚藝。

2日下午是下學期第一次溪北共學日，新上任的縣府教育處長楊郡慈，列為首次公開行程，她致詞勉勵學生，並與3校校長及師生們合影。

(中時 )