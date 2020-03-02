32例確診外籍移工日前雙北趴趴造，引起民眾關注非法移工問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中雖強調，「不贊成防疫期間掃蕩非法看護」，但新北市勞工局今收到勞動部來函，要求新北派人追查第32案是否違反就業服務法，與指揮中心不同調；對此新北市勞工局長陳瑞嘉表示，考量該個案仍在隔離中，先暫緩調查。

據了解，勞動部今來函公文上寫明，請新北市政府針對32案非法移工，是否涉嫌違反就業服務法一案；新北市府則說明，適逢疫情嚴峻期間，該移工仍在隔離中，已要求外籍勞工查察人員避免進入院區接觸確診個案，待疫情穩定後再行辦理。

新北市勞工局長陳瑞嘉受訪表示，今上午第一次收到勞動部來函要求調查，但該名外籍移工以及其雇主仍在醫院隔離中，應避免稽查人員進入院區接觸確診個案，否則恐造成整間辦公室停擺，建議勞動部不用那麼著急，待個案痊癒後或疫情舒緩時，會儘速展開調查。

(中時 )