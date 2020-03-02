楊鎮浯縣長宣布動員全島軍民防疫物資和人力資源，嚴防境外病毒侵入上岸，聯手打贏確保金門的防疫大作戰。（縣府提供）

新冠肺炎疫情燒不停，金門防疫指揮中心今（2）日一級開設，楊鎮浯縣長宣布動員全島軍民防疫物資和人力資源，嚴防境外病毒侵入上岸，聯手打贏確保金門的防疫大作戰。

縣府今天邀集金防部、金門醫院、海巡隊、民航站等中央駐金單位、學校與縣府一、二級主管，並透過視訊與5鄉鎮長及烏坵鄉長，共同研討防疫對策。

會中，達成以下重要決議：1、由縣府人事處規畫「居家辦公」方案，盤點適合的業務並會同行政處研議因應方式。如教育部對學校部分另有規畫，則由教育處自行研擬。

2、金門大學是地區人口移入最大來源，由校方以最高規格進行防疫，若有需求可由地方支援。提供金大的防疫用酒精將於第2波發放到位，有關安置居家檢疫學生至固定地點，也由校方協助溝通與協調。

3、取消殯葬所春季超渡法會。非必要公務不赴台出差，縣屬公務員即日起禁止赴中港澳及中央流行疫情指揮中心宣布之第1、2、3級旅遊疫情警示國家，這些地區以外也要事先報備核准，同時副知中央駐金單位配合辦理。

4、軍民防疫訊息相互分享，機場若有異常狀況應通知金防部機場聯絡官，駐金官兵或眷屬如有異常也應通報金防部。目前安置場所警光會館無汙水管線，盡快由相關單位會勘解決。

5、各單位部分水龍頭取消節水功能，以因應防疫措施。縣民在疫情期間非必要莫出國，避免長時間搭飛機的風險。加強外籍學生及外籍移工健康管理，入境14天內遵守防疫管制措施，必要時入住定點檢疫場所。

6、「居家檢疫」及「自主健康管理者（包含社區監測及國際旅遊，疫情建議等級第一級及第二級）」，只要有發燒或呼吸道症狀，由金門醫院進行採檢，檢驗報告出來前(約 2-3 天)至定點檢疫場所安置，報告為陰性才返回原居處所繼續完成居家檢疫或自主健康管理。

(中時 )