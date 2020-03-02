長庚大學宣布全校進入一級防護，教學區、行政區將實施各棟大樓單一出入口管制。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

長庚大學宣布全校進入一級防護，教學區、行政區將實施各棟大樓單一出入口管制。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎疫情延燒，長庚大學宣布全校防疫層級提高至一級防護，教學、行政區都改單一出入口管制，並架設紅外線熱像測溫儀，3月底前100人以上活動和社團全都停辦，醫學相關學系學生改採線上學習及教師視訊教學，以醫學系為例，透過校內「臨床技能與模擬中心」在校學習，醫院實習則順延至6月。

長庚大學3月2日召開疫情防治小組第8次會議，決議醫學相關學系學生實施線上學習及教師視訊教學。副校長兼任防治小組發言人許光宏表示，不同的臨床實習科系，實習時數與場所規範各不相同，因此配套措施將交由各科系研議，並且視疫情機動調整因應。

許光宏說，以醫學系為例，本周起將推出網路教學方案，讓大六同學在宿舍或居家分組參加視訊學習群組。另外，長庚大學校內設有「臨床技能與模擬中心」，高擬真的環境與設備，可以提供學生在校學習，或是延至六月在至醫院補實習。

長庚大學同時也宣布自開學日起，全校進入一級防護，教學區、行政區將實施各棟大樓單一出入口管制，校方已備妥多台紅外線熱像測溫儀，架設在3棟宿舍出入口、長庚校區候車亭及餐廳，同時加強校內公共區域環境加強清潔及消毒，並請學生社團在3月底前暫勿辦理超過100人的活動，小型活動也應考量參與人數與疫情發展規畫，防止群聚或疫情擴大。

長庚大學也強調，在3月2日開學日前已完成各項消毒清潔工作，並安排相關防疫措施，包括請教職員工生填寫關懷問卷，了解旅遊、接觸史，落實課堂點名作業，人員車輛進入校園全面量測體溫等。

校方強調防疫工作人人有責，目前也適逢流感及肺炎等呼吸道疾病好發季節，籲請教職員工生務必做好防護措施，維持手部清潔、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節。有關各項防疫措施、宣導及最新公告，將隨時更新於學校首頁防疫專區。

(中時 )