台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)旗下通路momo購物網宣布《38女力節》暖身慶鳴槍開跑，預估買氣成長達30%。

38婦女節將至，富邦媒momo購物網看好「她經濟」，為站上近70%女性消費者打造專屬《38女力節》，首波推出「四大主題日」搶先機，包含「女力爆發日」精選女性必敗商品買一送一；「女王享樂日」推薦享受生活必備好物4折起；「女神愛美日」網羅美型3C與纖體食品等女性最愛商品；3月7日最後一日再加碼祭出Sony、白蘭氏、MUJI等大牌5折起神券。

再者，根據體育署調查，108年台灣女性參與運動人口比例高達82.5%。看好漸興的女性運動風氣，3月5日到3月6日momo攜手World Gym世界健身俱樂部推出「下單抽一年健身會籍」限定好康，活動期間內不限金額下單享World Gym一年健身會籍抽獎資格；累積兩筆單筆消費滿1388元之訂單，即送1880元及14日健身體驗通行證。

momo預估，整體買氣可望成長達30%。

(時報資訊)