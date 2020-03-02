大陸各地新冠肺炎疫情趨緩，湖北武漢每日卻仍新增數百名確診病例，情勢嚴峻。據統計，其中疑似病例轉為確診者占80%至90%，而武漢監獄、看守所更出現日增233例的狀況，成為疫情溫床。

《中央社》指出，以大陸國家衛生健康委員會通報的疫情情況為例，3月1日全中國大陸新增死亡42例，全數來自湖北省；新增確診202例，其中196例來自湖北，以武漢市占193例最多。2月29日全中國大陸新增確診病例573例，其中，湖北占570例。

新華社昨晚引述大陸國家衛健委新冠肺炎疫情專家組組長梁萬年表示，目前武漢新增確診病例中，80%到90%是由疑似病例轉成的。另外，武漢一主城區疾控部門相關人士也表示，當地2月29日新增病例中，由疑似病例確診轉過來的比例達到83%。

值得注意的是，武漢的監獄及看守所2月29日一天內就增加233名確診病例，使當地在押人員累計確診增至806例。當地監所儼然成為病毒溫床。

報導援引多位武漢疾控單位人士坦言，這幾天的新增病例中，有相當一部分是近日看守所等特殊場所發現的無症狀感染者。

報導也提到，密切接觸者中也有一部分人轉化為新增確診病例，其中部分隔離點密切接觸者確診比例較高。

雖然世界衛生組織聯合專家組調查報告指出，約有1%至5%的密切接觸者確診。但武漢一主城區疾控人士卻表示，當地密切接觸人員轉為確診的比例大約為6%。

報導說，由於核酸檢測範圍近日擴大到密切接觸人群，先前未能發現的無症狀感染者也被排查發現，因此確診病例明顯增加。

(中時電子報)