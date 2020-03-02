美國股票型基金連續2週遭到賣超，上週遭賣超177.4億美元，創10週以來最大賣超。一週賣超主要來自流動性高的大型股ETF。新冠肺炎疫情持續在歐美蔓延，受到市場擔憂全球經濟持續放緩，波動指數飆升，避險需求大增，美國公債殖利率更連3日走低，創下歷史紀錄的低水平，標普500也跌破年線。根據FedWatch，上週對於美國聯準會FED在3月18日降息預期大幅上升，截至上週收盤時，市場預期降息2碼的機率高達95%。

富達投信強調，美股在短短的一週內，波動指數急速竄升，出現一成以上的跌勢。然而，用長遠的角度來看，若能冷靜以對，甚至逆勢思維，適時加碼。當前除了避風的優質政府債券資產外，還要撿便宜，建立部位；切勿被三震出局，場邊觀望，錯失投資良機。避免預測市場，因為歷史經驗一再顯示，若投資人耐不住市場震盪而出場，其錯過市場反彈最好的5天或是30天，將損害長期報酬。

富達國際根據Refinitiv資料統計1993~2019年第4季所做的研究顯示，以美股為例，如果投資人被一時市場震盪害怕，暫時離場錯過了表現最好的5天，投資報酬率整個變調，回報率為742％，但如果投資人堅持在場，長期投資，回報率高達1170%，幾乎少賺了四倍以上的績效。

富達投信強調，在當前疫情肆虐時期，值得找出投資行為偏差，並堅持關鍵投資原則。最明顯的反應是恐懼，恐懼已內化到人類行為中，並發展成為快速因應危險，所做出的本能反應。然而，在面對阻止投資不受損害方面，卻不怎麼受用。這種情緒是認知偏見的產物。當投資人將重點放在最新媒體焦點上，所做出的投資決策，就會產生一種偏見，而不去鑑往知來，堅守長期投資觀點及原則。

群體偏見(Herding bias)也是一種根深蒂固的行為，人們容易隨波逐流，即使在非理性的情況下，盲從地跟隨更大群體的行動，相信人群的智慧。市場上漲或下跌的信號，促使其他人採取相同的行動、順應趨勢，這種群體偏見產生的共振，使得市場大漲大跌，波動加劇。當市場震盪時，便會產生不利的影響，以這次疫情爆發，股市重挫後又快速彈升，若投資人在大跌時出場，便無法參與回彈機會。同樣的，從長遠來看，跟隨情緒高漲的人群導致損失的機會較大。

(時報資訊)