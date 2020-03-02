據六都最新公告的買賣移轉資料顯示，前兩月六都買賣移轉棟數總計為3.35萬棟，較去年同期年增6%，顯示在新冠狀病毒疫情擴散前，市場仍維持復甦的腳步不變，不過前兩月的移轉大概仍反應去年12月與1月的市場交易狀況，仍未能反應出疫情與近期股災對於市場交易量的影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於一二月的數據受農曆年節干擾明顯，因此合計前兩月的移轉棟數，較能排除年節的相關干擾，2019年整體移轉量創下5年新高，市場維持自住回流的腳步，而統計今年前兩月的六都移轉年增6%，可以看出今年年初的房市仍維持去年回流的購屋趨勢不變，不過前兩月的移轉還沒有受到疫情影響，可能要到3月的移轉才能看出疫情對於市場交易量的整體影響。

六都之中，前兩月的移轉棟數以桃園市的表現最為強勁，移轉棟數6016棟，年增24%，台北市同樣復甦穩健，前兩月移轉棟數4258棟，年增15%，新北市則是表現平穩，8412棟、年增4%，台中市則是6618棟、年增9%，台南與高雄市則是呈現略為衰退表現，台南市微減1%，高雄市則是4926棟、年減1成。

曾敬德表示，3月的移轉棟數可反應2月的市場交易，才較能看出疫情與股災對於市場是否造成直接衝擊。

(時報資訊)