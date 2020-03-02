監視器畫面發現在凌晨有1群年輕人滾動、破壞裝置藝術，不僅破了2個大洞，甚至亂噴油漆，球體因被滾動外觀磨損。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市歷史建築之一、北區雙十路與育才街口的原市長公館，2日被民眾發現館前1座裝置藝術遭塗鴉毀損，承租該館打造「不老夢想125號」的弘道老人福利基金會表示，恣意破壞公物此風不可長決定報警，籲請民眾發揮公德心，警方並調閱監視器，積極追查行為人究辦。

弘道老人福利基金會專員吳素芬說，社會局在2016年以OT模式將位於雙十路與育才街口的宮原武熊宅邸，原名歷史建築台中市市長公館，委由弘道老人福利基金會經營，打造為「不老夢想125號」會館，並於館內推動不老夢想與銀髮就業。

「不老夢想125號」館長陳姿婷表示，上班發現館前廣場的木製球體裝置藝術，被噴漆塗鴉，隨即調閱監視器並報警，畫面發現在凌晨有1群年輕人滾動、破壞裝置藝術，不僅破了2個大洞，甚至亂噴油漆，球體因被滾動外觀磨損。

陳姿婷難過指出，這一陣防疫期間，餐廳營收平日銳減5成，經營3年的「不老夢想125號」第一次遇到裝置藝術遭破壞，「屋漏偏逢連夜雨」大喊倒楣；有鑒於保護文化資產與展覽設施，認為此風不可長決定報警，後續交由警方偵辦處理。

弘道老人福利基金會指出，「不老夢想125號」營業時間為週一至週日，上午7點至下午8點，除了銀髮就業的不老料理人經營「不老食光」餐廳，另有多元銀髮議題特展、不老真人圖書等活動，是全台首創將文化資產、藝文休閒與社會福利整合的新亮點。

(中時 )