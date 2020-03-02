48歲劉姓男子在北市路倒不治，據傳警方稱是自主健康管理對象，但衛生局則說是「關懷對象」，雙方不同調，北市副市長黃珊珊說，基本上以衛生局說法為主，警方對這不是很清楚，講法有錯誤，她要求所有消息，市警局是個沒聲音的人，給衛生局統一說明。

黃姍姍表示，這名男子曾在急診室接觸過某個確診的人，所以被匡列過，但已逾時被解列，不屬於居家隔離、居家檢疫及自主健康管理對象，而是被關懷的對象，男子因路倒的地方離和平醫院最近才送去，到院前死亡。衛生局長黃世傑補充，男子是關懷案子，不是北市，而是新北移到苗栗，很快就釐清了，接下來就給檢方相驗，他也會跟警察局討論。

對於衛生局在案發時避不接電，黃珊珊直言，因為要查男子的源頭需要時間，但她就有接電話啊，她有說不是那3類，而是關懷對象，但仍會檢討，不然就打給她。

針對飼主若居家隔離或檢疫，寵物也需隔離，北市府副發言人黃瀞瑩表示，動保處有配套措施，並提供相關的地方，若飼主要把寵物送到動保處的話，收費在1天200元至最高3000元。

(中時 )