大陸工信部發布《關於有序推動工業通信業企業復工復產指導意見》，宣示力挺工業通信業復工復產，重點支持5G、工業互聯網、積體電路、工業機器人、增材製造（3D列印）、智慧製造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業；以及大力提升食品包裝材料、汽車零組件、核心元器件、關鍵電子材料等配套產業的支撐能力。

影響所及，有利增添長春、南亞、長興、三福化電子、特化業務支撐力道，台塑、台達化食品包材也或有加分。

分析師表示，大陸政策提出將優先支援汽車、電子、船舶、航空、電力裝備、工具機等產業鏈長、帶動能力強的產業；繼續支援智慧太陽能光伏、鋰離子電池等產業以及製造業單項冠軍企業，鞏固產業鏈競爭優勢。

伴隨大陸新冠肺炎疫情管控愈見成效，一旦疫情衝擊能在4月趨緩、有效控制，有利進一步增添需求能量，有助廠商營運疏壓。

瞄準電動車鋰電池及車載板高階需求，南亞投資53.7億元在新港廠區興建銅箔四廠，搭配既有產能去瓶頸工程，銅箔總產能規模上看11.4萬噸。

長春先前斥資270億元擴廠兩岸銅箔產能已獲各電動車廠採用；加碼80億元支援半導體、5G應用的電子化學品投資也陸續完工投產。

三福化今年新興化學品（TMAH顯影劑回收、工程）持穩推進，維持兩位數增長；越南材料新廠預計下半年完工投產，營運蓄勢更上層樓。

長興目前全球乾膜光阻市占率34％；後續關注在疫情後，電子材料乾膜光阻受到5G基地台與手機等需求帶動成效如何。

(工商 )