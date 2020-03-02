為協助政府因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，國光生技(4142)宣布已與國衛院簽訂合作意向書，合作範圍包括新冠病毒疫苗與試劑開發，及動物模式建立等，雙方聯手可望加速疫苗開發，為全民防疫再添利器。

國光生技與國衛院為長期合作夥伴。因應新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，國家衛生研究院無論藥物合成及疫苗研發均超前佈署；而國光生為台灣第一家專業人用疫苗公司，具備疫苗從研發到生產全程自製能力。

國光生表示，1月初便成立專案小組，投入新冠病毒疫苗開發研究，目前已完成新冠病毒基因序列和病毒蛋白確認，接下來將於候選疫苗選定後立即進入動物試驗。

因應新興傳染病，各國政府無不重視防疫戰備相關能量，其中也包括疫苗的自產自製能力。 國光生強調，2003年SARS疫情期間，公司投入疫苗開發，且在僅獲得政府900多萬元的補助款時投入企業自有資金及資源進行疫苗開發工作。

2009年A/H1N1疫情大爆發時，國光生也停下原本的季節流感疫苗生產，並自行投入完成疫苗開發並緊急生產1000萬劑A/H1N1疫苗，協助政府控制疫情。這次新冠疫苗開發中，公司目前也是完全以自有資源的投入全力進行疫苗的開發工作。

考量台灣長期需求及外銷商機，國光生已啟動「全方位生技廠區」計畫，將新建符合PIC/SGMP標準的破傷風疫苗廠，預計2023年投入生產，同時也將啟動新的細胞培養廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等興建，預計各項建置將於2022年及2023年逐步完成。

(工商 )