新冠肺炎疫情在日本持續肆虐，不少藝人及歌手的活動都要被迫中止或延期，而將於年底休團停止活動的天團「嵐」也受到波及。嵐原計劃4月在北京舉辦演唱會，因新冠肺炎疫情在大陸爆發，嵐上月17日就宣布取消4月北京鳥巢演出。

沒想到日本疫情日漸嚴重，嵐在5月15及16日在東京國立競技場演唱會，以及9月展開全國最後巡唱，難免受到影響，若於中止或延期，就未必能達成12月31日最後一天演出，嵐的休團時間好可能要順延至明年，據日媒報導，電視台已開始為了嵐延期休團作出應變計劃。

而嵐5位成員在1日傍晚全員到齊，並在IG直播，雖然尚未提及演唱會相關計畫，但也為日本防疫聲援，為民眾加油打氣，櫻井翔透露，27日得知日本中小學停課的消息後，就在腦中打算要用什麼方式與粉絲見面，結果他提議用IG直播，並傳訊息問成員們意見，不到30秒就收到松本潤的回應：「來做吧！來做吧！」所以促成了這次直播，而觀看人次也出乎意料，高達30萬人同時在線觀看，人氣居高不下。

松本潤也相當熱情，外帶食物給成員們一起分食享用，更玩起「吃香菜」的考驗遊戲，他們也在直播中報告近日工作動態，順便宣傳正在Netflix播映中的《嵐日誌：征途》新集數上線消息，該紀錄片預計播出20集以上，每月不定期上架。

(中時 )