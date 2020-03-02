同機旅客確診新冠肺炎，我以色列旅行團提早返台，已於17點30分抵達桃園機場，由一般通道入境，機場已有檢疫人員進駐。 （陳麒全攝）

直播》同機旅客確診 我以色列團已於17點30分降落桃園機場返台。

台灣團赴以色列旅遊，同機以色列乘客確診新冠肺炎，入境時遭以色列要求限期返台，土耳其航空安排包機將11名台灣旅客載回。

我國前往以色列旅遊的旅行團，在入境以色列時，因為同班機的以色列旅客咳嗽不止，被確診為感染新冠肺炎，全團被以色列政府要求中斷行程，提前離開以色列，團員在2日傍晚返抵桃園機場。

中央流行指揮中心應變官莊人祥表示，將針對該團11人初步篩檢，若有症狀就進一步送醫，無症狀者則返家，居家隔離14天。

據了解，這個旅行團有11人，於2月28日搭乘土耳其航空，在伊斯坦堡機場轉機，前往以色列的特拉維夫本古里安機場，因為機上有一名以色列人咳嗽不止，在下機後被送醫，也確診感染新冠肺炎，旅行團也因此在入境以色列後，也被通知要求結束行程，限期返台，因此由土耳其航空安排包機載運這批旅客回台灣。

檢疫單位可能安排該團依照一般旅客入境程序執行檢疫，也就是旅客下機後經由一般旅客通道，經過航廈內原有的通關檢疫程序，填妥健康聲明卡及居家隔離檢疫通知書，經過審核後即入境，回家隔離檢疫14天。但中央疫情指揮中心是否會基於防疫考量，再變更或採取較嚴格的檢疫程序，仍有待後續觀察。

載運旅行團返台的土耳其航空包機TK6884，2日已經從土耳其伊斯坦堡起飛，中停降落巴基斯坦的克拉蚩機場過境加油，已於17時30分抵達桃園機場。

(中時電子報)