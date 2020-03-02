因應新冠肺炎疫情，台中地檢署設置「臨時防疫偵查庭」在檢察官及被訊問人的座椅間，設有壓克力板作為隔離。（陳淑芬攝）

新冠肺炎疫情升溫，200名潛逃中港澳通緝犯「怕司法，更怕疫情」主動返台歸案，面對可能染疫人士及疫區通緝人犯歸案偵訊如何兼顧防疫？台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良2日表示，台中地檢署規劃「防疫偵查庭」及「遠距視訊偵查庭」嚴陣以待，日前已針對1起詐欺通緝犯啟用視訊偵訊，確保偵查機關在防疫期間的正常運作。

至於感染風險人士偵訊防疫問題。林彥良指出，台中地檢署由主任檢察官謝志明推動設置臨時防疫偵查庭及協調司法警察機關解送訊問流程，目前已在第16偵查庭規劃設置「遠距視訊偵查庭」；「臨時防疫偵查庭」則設在司法大樓旁的司法眷宿區。

謝志明指出，在防疫期間對感染風險人士偵訊作業，以進行遠距視訊為優先，有到庭必要則在「臨時防疫偵查庭」進行。「遠距視訊偵查庭」設置有網路、影音及電腦設備，透過通訊軟體與位於其他警調等單位的染疫風險人士進行遠距視訊偵訊；「臨時防疫偵查庭」的通風、光線及空間均佳，在檢察官及被訊問人的座椅間，並設有壓克力板作為隔離，旁邊還設有法警、辯護人等相關人士空間及座位區。

據了解，台中地檢日前即透過視訊偵查庭偵訊1名返台投案的詐欺通緝犯，他遠在台北市大安分局接受偵訊，筆錄則透過傳真簽名，偵訊過程均以影音、書面存檔記錄。

(中時 )