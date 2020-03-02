獲贈社工訪視專用車，社工到偏鄉關懷更便利。（廖志晃攝）

達成慈善基金會捐贈社工訪視專用車，給南投縣政府。（廖志晃攝）

南投縣幅員遼闊，社工人員訪視偏鄉弱勢族群，交通非常不便；達成慈善基金會2日捐贈1輛社工訪視專用車，給南投縣政府；縣長林明溱感謝基金會的愛心，並聘請董事長陳秉洋為縣政顧問，繼續為南投奉獻心力。

達成慈善基金會多次捐贈善款給縣府，迄今累計320萬元，全數用於弱勢家庭減輕喪葬費用負擔，已有364戶受惠；陳秉洋得知南投縣面積廣大，社會及勞動處社工員不論天災人禍、急難變故發生時，都要訪視及配送物資，因此捐贈社工訪視車，提升縣府社會救助工作效能。

林明溱表示，社勞處公務車輛多已使用20多年，礙於經費無法添購新車，對基金會的愛心感到敬佩，縣府將妥善運用新車，致力提升服務品質，協助貧困家庭解決問題。

社勞處長林志忠指出，縣府社工員有114人，但公務車只有3輛，同仁大多需自行開車訪視，感謝基金會捐贈訪視車，讓民眾即時獲得政府的關懷與協助。

達成基金會執行長李國鋒說，社工員東奔西跑，卻受限於公務車輛不夠，常常事倍功半，希望捐贈訪視車，讓社工員執行公務時，能夠事半功倍。

(中時 )