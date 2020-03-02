台灣今（2日）天再新增1名無症狀的新冠肺炎（COVID-19）確診案例，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，科學有極限，擔心極限以外的事情僅徒增恐慌。陳時中強調，無症狀的傳染方式並沒有變，大家應提高警覺，避開風險因子，加強個人衛生。

隨著台灣本土陸續出現未知感染源，且無症狀的新冠肺炎確診者，讓不少民眾都擔心疫情已成社區傳播。甚至台大醫生黃立民更坦言，台灣已進入「社區傳染」階段，面對社會上可能存在無症狀感染者，建議現在所有人出門都應配戴口罩。

今日下午中央流行疫情指揮中心又公布一位無症狀的確診案例，有記者就提問如何防範無症狀感染者。指揮官陳時中坦言，無症狀感染者確實可能存在，大家只能提高警覺，但他強調，並不是說無症狀者離就比較有傳染力，傳染途徑都沒有變，依然是靠「近距離、長時間的接觸」才能傳染。

陳時中說，全民應有共識，醫學、科學有個極限，如果一直擔心極限以外的事情，只是徒增恐慌，沒有必要。陳時中表示，新型冠狀肺炎病毒不斷在變化，還有許多科學無法完全釐清的地方，儘管病毒存在未知的領域，民眾應該對已知的「風險因子」確實做好準備。如勤洗手、做好個人環境衛生，盡量避免去高危險區。

陳時中強調，民眾現在只要把已知因子做好，不需要去擔心未知因子，這樣只是「自己嚇自己、增加恐慌而已」。

(中時電子報)