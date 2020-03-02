新市國中「台展三少年」藝術展，布展導覽學子一手包辦。（劉秀芬攝）

新市國中「台展三少年」藝術展，布展導覽學子一手包辦。（劉秀芬攝）

新市國中「台展三少年」藝術展，布展導覽學子一手包辦。（劉秀芬攝）

年輕藝術家張郁雅老師指導國二美術班同學集體創作，產出兩本白蓮霧紙家鄉月曆版畫。（劉秀芬攝）

在廣達文教基金會贊助下，台南市新市國中即日起至13日舉辦「台展三少年」藝術巡迴展，展出3位出生於百年前的台灣知名藝術家陳進、林玉山與郭雪湖共40幅作品，展場設計與布展、導覽，全都是新市國中學子包辦，展現他們的藝術才華與創意。

新市國中校長薛英斌校長表示，此展覽從上學期就開始準備，但遇上新冠肺炎疫情蔓延，因此縮小整個展覽活動的規模與時間，融入全校藝文教學成果展，展出最精華的作品，邀請學區國小預約參觀，在美術班學生的創意導覽下，好好欣賞大師作品。

「這是創校以來最高規格藝術饗宴」，薛英斌說，學校從去年10月開始進行「家鄉月」系列教學活動，結合公所、農會、社區與在地農場等多元資源，讓師生與新市這塊土地進行深度對話與互動，共創出不同形式的藝術品。

新市國中師生在布展上運用巧思，阿嬤時代的蒸籠、簑衣都派上用場，搭配由學生手繪的商店招牌圖，和郭雪湖的《南街殷賑》互別苗頭。而美術班學生以家鄉印象主題，集體創作出的白蓮霧紙家鄉月曆版畫，以新市特產毛豆為發想的藍晒圖創意版畫及胸章等，也一併展出。

此外，展覽的解說員都是由學生擔任，經過專業訓練課程，讓學子自己準備如何介紹畫家與其作品，每個人的解說各有特色，活動不僅豐厚學子的藝術涵養，更激發對畫作與家鄉的認同情感，為參觀者進行深入生動的導覽。

(中時 )