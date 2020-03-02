北捷開第一槍宣布拒載發燒客，桃園市長鄭文燦2日稱北捷只是演練，直言北捷車站閘門多、熱測溫儀還沒到位，施行有困難，強調桃園捷運公司將於3月率先於第一航廈、第二航廈以及長庚醫院站，3站設置熱顯像儀，3月底前全線21站設置，後續將依照中央疫情指揮中心規定處理。

對此，北捷回嗆，號稱民調第一名市長，能夠苦民所苦，勿打撃北捷員工日夜無休的防疫辛勞，並指出，北捷肩負每日200多萬搭乘人次的健康，與日運量8萬多人次的桃捷相比，兩者挑戰當然不一樣。

北捷表示，台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀，即時偵測多位進站旅客體溫，秉持多一分思考與創意，旅客就有多一分的安心與放心，將原偵測設備溫度的紅外線熱顯像儀，改裝成可即時偵測多位進站旅客體溫的設備，希望旅客搭乘捷運時能夠更安心。

北捷指出，該儀器可在10公尺外追蹤旅客體溫，與機場、醫院檢疫是相同等級，每年皆經過精密的專業校正。

北捷呼籲，北捷公司上上下下，特別是第一線的人員，每天戰戰兢兢、料敵從嚴，積極清潔消毒；也絞盡腦汁透過各種創意與方法，希望保障所有旅客的健康，為防止疫情持續擴散盡一份心力，也希望大家能夠同心協力，一起對付看不見的病毒，防疫付出的是汗水，而不是口水，口水對疫情的遏止並沒有任何幫助。

(中時 )