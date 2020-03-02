受到疫情衝擊影響，中國大陸水泥協會統計，到2月底止，水泥行業復產率只有31.45%；在庫存高漲、需求減少、物流受阻下，當地水泥價格持續下滑，預期要到第二季才會回穩；市場指出，國內西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）大陸市場的營運要恢復成長軌道，勢必要等到下半年。

受到停工、缺工，以及春節休假等因素，台、亞泥及信大，1月的合併營收的年衰退率都超過20%。

台、亞泥認為，當前大陸水泥復工復產主要面臨有多項挑戰，如，防疫防控難度加大、下游水泥需求啟動緩慢、物流不暢導致供應鏈受阻、生產成本大幅上漲、新建項目和境外項目基本停擺等方面的問題。

根據大陸當地水泥協會統計，大陸水泥庫容比，已經從1月初的51%增加到72%。華東、華南和西南地區水泥庫容比更已經超過80%。

在水泥廠庫容比升高下，需求又放緩下，各地水泥價格持續走跌；其中，華東部分地區水泥價格每噸已下跌60元人民幣。二月下旬以來，福建、江西、湖南、廣東等地水泥價格也出現了明顯下跌走勢。

不過，台泥認為，相信隨著疫情的逐漸好轉，對水泥行業的影響將逐漸減弱，下游需求將逐步啟動，預計水泥需求將從二季度起逐步回升，價格有望出現平穩。

西進水泥業者指出，大陸市場的水泥需求預期會是延後釋放，當地基建和房地產仍將對下半年的水泥需求有較強的支撐和拉動作用。預計2020年水泥行業的獲利能力仍將保持成長力道。

(工商 )