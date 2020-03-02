鄉林今（2）日公布109年1月份自結合併報表之高流動性資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。鄉林表示，2020年集團重頭戲，就是中國大陸四川成都大案的正式開盤，預計第二季登場，目前工程和銷售進度都不變，第二季將如期開盤。

鄉林表示，依臺灣證券交易所來函要求，公告鄉林今1月自結合併報表的高流動性資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。目前手中現金及約當現金，為85,2231億元；短期借款，為42,9746億元。目前財務及營運狀況，一切正常。

鄉林表示，目前2020年的重頭戲，就是中國大陸四川成都案，在建工程中的成都項目，預計今年第二季將正式開盤，並不會受到這一波新冠肺炎疫情所影響。

鄉林表示，成都案總銷高達人民幣250億元，該案將分批開賣，成都案的銷售獲利將把鄉林帶入新時代，也會持續在大陸其他城市取地推案，希望五年後的大陸推案量，每年都能維持在人民幣200億元以上。

今天鄉林股價相對硬挺，小漲0.44％，以9.08元收紅盤。

(工商 )