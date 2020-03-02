近日多個新冠肺炎確診案例來自醫院內感染，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾非必要，不要去醫院。行政院長蘇貞昌今日視察中央流行疫情指揮中心呼籲民意代表、公職人員能夠以身作則帶頭防疫，不跑攤、不失禮，減少感染的機會。

目前我國已經有41例新冠肺炎確診案例，政府沒有調整配戴口罩的政策。蘇貞昌表示，遵照專家會議的結論，健康的人不用戴口罩。但隨著疫情的變化，對於長時間、密閉空間、通風不良的地方，當然也看每一個具體的狀況，有需要的時候還是戴上口罩。最重要的是，如果有身體不健康的情況，就要在家不要趴趴走。另外有狀況的人，或者要進入病院或不停接觸的人，當然應該要戴口罩，這一切還是尊重專家提醒。

蘇貞昌也呼籲，沒有必要、沒有病不必到醫院，連陪病、探病都應大為減少。他強調公職人員、民意代表，他們整天最辛苦跑攤，其實也是最危險的，如果能夠帶頭配合防疫措施，如果能不跑攤並不失禮，如衛福部長已經發表，呼籲公職人員、民意代表在這一方面以身作則，也是一種把防疫做到最好，減少接觸感染的機會。

蘇貞昌預計在3日赴立院進行新冠肺炎特別預算案報告與備詢，蘇貞昌指出，這次不但要防疫、紓困，還要振興，記起上次SARS的經驗，有很多新的做法，也有過去一段時間，像夜市抵用券等，總之就是要紓困、要振興，而且立意在如何刺激消費，讓民眾有感，讓商家能夠更有經濟的動能，這些都是有相關詳細的作業，都會跟各界報告。

口罩生產方面，蘇貞昌指出，一方面就是增加產能，調整供需，一方面就是把口罩給最需要的人，這個作法，隨著產能越來越增加，已經從一開始一天1百多萬，到現在可以一天到7百多萬片，未來可以增加到1千多萬片。一方面在過去已經給最需要的第一線醫護人員及特殊工作人員、病患，同時給小朋友也增加。

(工商 )