癌症，即惡性腫瘤已蟬聯國人第一大死因長達37年，但據保發中心統計，國人平均癌險保障僅25萬元，三商美邦人壽2日表示，這樣的保額恐難支應癌症的新型治療費用。

據壽險公會統計，到2019年國人平均每人有3.16張的健康險保單，若以身份證歸戶後，有投保健康險的保戶平均每人是有4.47張的健康險保單，但因為健康險包括住院日額、實支實付、手術、癌症、重大傷病、婦嬰險、長照險、失能險等，有人可能是有二張以住院日額或實支實付。

若罹患癌症，住院手術即有日額及實支實付、手術險等可理賠，但若要新型療法或標靶藥物等，就可能要靠實支實付或一次給付的癌險、特定傷病險等。

三商美邦人壽表示，其推出0~65歲可投保的癌症險附約，即保戶可用壽險、健康險或投資型保單的主約來附加，每年保證續保到84歲，即最高保障到85歲，但保費是依不同年齡年年不同，如保額150萬元，30歲女性一年保費是2,505元，相當於一天大約7元的保費。

但若是40歲女性則一年保費就要7,500元，隨著年齡越高，保費也會越來越高，但相較之下，年齡越輕投保，即可減輕經濟負擔，如20歲女性同樣150萬元保額，一年保費就735元。

三商美邦人壽表示，若投保這張癌險附約，當被保險人初次罹患癌症時，將依不同癌症程度給付保險金，如原位癌或零期癌，即給付初次罹患癌症（初期）保險金，即是保額的10％；若是一期癌症，給付初次罹患癌症（輕度）保險金，即保額的20％；若不幸是較後期癌症，則保單給付初次罹患癌症（重度）保險金」，也就是保額100％，讓保戶要治療癌症時，能減輕經濟的負擔，有能力選擇最適宜的治療方式。

三商美邦人壽強調，癌險附約就是提供保戶用較便宜的保費，附加較高的保障，可提供癌症治療時較寬商的經費，去選擇更適合的治療方式，不會因為經濟因素考量，錯失最好的治療時機。

(工商 )